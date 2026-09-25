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«Қазақстан – Қытай» инвестициялық форумы бір минут үнсіздікпен басталды

25 Қыркүйек 2026, 12:30
АВТОР
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Ақорда 25 Қыркүйек 2026, 12:30
25 Қыркүйек 2026, 12:30
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Фото: Ақорда

Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда «Қазақстан – Қытай» инвестициялық форумына қатысып жатыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Жиын басталмас бұрын форум қонақтары Маңғыстау облысындағы қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілерді бір минут үнсіздікпен еске алып, рухына тағзым етті, – делінген Ақорданың ақпаратында.

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