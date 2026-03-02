Қазақстан құрамасы Странджа турнирінде 4 алтын медаль алды
Жарыс Болгарияда өтті.
Бүгiн 2026, 04:39
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 04:39Бүгiн 2026, 04:39
53
Қазақстан құрамасы бокстан София қаласында (Болгария) өтіп жатқан халықаралық Странджа турнирінде төрт алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Даниял Сәбит (50 келіге дейін), Элина Базарова (54 келіге дейін), Надежда Рябец (80 келіге дейін), Валерия Аксенова (80 келіден жоғары) алтын медаль жеңіп алды.
Фарух Тоқтасынов (70 келіге дейін) және Лаура Есенкелді (65 келіге дейін) күміс медальға ие болды.
Ал Әнел Сақыш (54 келіге дейін), Валентина Хальзова (75 келіге дейін), Дина Исламбекова (80 келіден жоғары) қола жүлдемен жарысты аяқтады.