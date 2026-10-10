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  • Қазақстан Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштеріне жаңа қолбасшы тағайындалды

Қазақстан Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштеріне жаңа қолбасшы тағайындалды

Саят Исанов Мемлекет басшысының өкімімен жаңа лауазымға кірісті.

10 Қазан 2026, 10:02
АВТОР
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Ақорда 10 Қазан 2026, 10:02
10 Қазан 2026, 10:02
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштеріне жаңа қолбасшыны тағайындады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысының өкімімен Саят Серікқазыұлы Исанов Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы лауазымына тағайындалды, - делінген хабарламада.

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