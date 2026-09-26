Қазақстан нысана көздеуден Азия ойындарының қола жүлдесіне ие болды
Қазақстан құрамасы 1754 ұпаймен қола медальға ие болды.
26 Қыркүйек 2026, 08:29
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