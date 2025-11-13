Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан нысана көздеуден әлем чемпионатында үздік үштікке енді

Бүгiн, 08:23
159
ҰОК
Фото: ҰОК

Нысана көздеуден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатында винтовка және тапаншадан 50 метр қашықтыққа үш қалыпта ату бойынша командалық есепте қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Команда құрамында Александра Ле, Елизавета Безрукова және Арина Малиновская өнер көрсетті.

Әлем чемпионаты Халықаралық нысана көздеу федерациясының (ISSF) ұйымдастыруымен Мысырдың Каир қаласында өтіп жатыр. Жарыс 18 қарашаға дейін жалғасады.

Биылғы әлемдік додаға 71 елден 697 спортшы қатысуда. Қазақстан құрамасы сапында ұлттық рейтинг пен республикалық жарыстардың қорытындысы бойынша іріктелген елдің ең үздік 15 мергені сынға түсіп жатыр.

