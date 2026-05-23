Қазақстан мұнай-газ саласында ExxonMobil компаниясымен ынтымақтастықты нығайтып жатыр
Тараптар Теңіз, Қашаған және экспорттық инфрақұрылым жобалары бойынша ынтымақтастықты талқылады.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев «ExxonMobil» компаниясының халықаралық үкіметтік қатынастар жөніндегі аға директоры Юрия Киммен кездесу өткізді. Кездесу барысында бірлескен жобаларды жүзеге асырудың ағымдағы мәселелері және мұнай-газ саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалары қаралды.
Үкіметтің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары, соның ішінде көмірсутектерді өндіру, экспорттық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Өндірістік нысандардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, Теңіз және Қашаған кен орындарын одан әрі дамыту, сондай-ақ Каспий құбыр консорциумының жұмыс істеуі мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Юрия Ким Нұрлыбек Нәлібаевты Премьер-министрдің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалуымен құттықтап, тиімді әрі өзара тиімді ынтымақтастықтың одан әрі дамитынына сенім білдірді.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтудың, инфрақұрылымның сенімділігін және мұнай-газ секторының тұрақты дамуын қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.
Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының Үкіметі инвестициялық климатты жақсарту, инвесторлар үшін қолайлы әрі болжамды жағдайлар жасау және ұзақмерзімді ынтымақтастық мүмкіндіктерін кеңейту бойынша шараларды дәйекті түрде жүзеге асырып жатқаны атап өтілді.
Кездесу қорытындысы бойынша өзара іс-қимылды жалғастыруға және ынтымақтастықтың белгіленген бағыттарын пысықтауға дайындық расталды.
