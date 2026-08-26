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Қазақстан мен Вьетнам жаңа бірлескен киножобаларды іске қосуы мүмкін

26 Тамыз 2026, 21:05
АВТОР
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Мәдениет және ақпарат министрлігі 26 Тамыз 2026, 21:05
26 Тамыз 2026, 21:05
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Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Қазақстан мен Вьетнам кинематография саласындағы ынтымақтастықты белсенді түрде дамытуға ниетті.

ҚР Премьер-Министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен Вьетнам Премьер-министрінің орынбасары Фам Тхи Тхань Ча жаңа бастамаларды талқылады.

Ұсыныстардың қатарында — өзара кино апталықтарын өткізу, екі ел кинематографистерінің халықаралық фестивальдерге белсендірек қатысуы, сондай-ақ бірлескен түсірілімдерді ұйымдастыру бар.

Бұдан басқа, Қазақстан мен Вьетнам екі елдің аумағында бірлескен киножобаларды жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыруда.

Тараптар кинематографияны қазақстандық-вьетнамдық стратегиялық әріптестіктің жаңа кезеңдегі мәдени ынтымақтастығының перспективалы бағыттарының бірі ретінде қарастырады.

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