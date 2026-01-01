Қазақстан мен Үндістан мәдени ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті

Қазақстан Республикасының Үндістандағы төтенше және өкілетті елшісі Азамат Есқараев Нью-Дели қаласында Үндістанның Мәдени байланыстар жөніндегі кеңесінің (ICCR) бас директоры Нандини Сингламен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында тараптар екі ел арасындағы мәдени байланыстардың қазіргі ахуалын талқылап, халықтар арасындағы қарым-қатынасты өнер, білім және мәдени мұра салалары арқылы тереңдетудің жаңа мүмкіндіктерін қарастырды.
Тараптар Үндістан мен Қазақстан арасындағы қатынастарда мәдени дипломатияның маңызы артып келе жатқанын атап өтті. Әңгіме барысында институционалдық әріптестікті нығайту, шығармашылық алмасуларды дамыту және екі халықтың ортақ өркениеттік және зияткерлік құндылықтарын айқындайтын бірлескен жобаларды іске асыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Азамат Есқараев ICCR-дің ұлы қазақ ақыны әрі ойшылы Абай Құнанбайұлының таңдаулы еңбектерін үнді тілдерінің біріне аудару бастамасын қолдағанын жоғары бағалады. Оның айтуынша, мұндай әдеби жобалар қазақ әдебиетінің философиялық тереңдігін үнді оқырмандарына жақындата түседі. Елші сондай-ақ Үндістанның Нобель сыйлығының лауреаты Рабиндранат Тагордың шығармаларының қазақ тіліне аударылуын екі ел арасындағы әдеби және рухани өзара құрметтің маңызды белгісі ретінде атап өтті.
Елшінің пікірінше, әдеби аудармалар тек символдық қадам ғана емес, қоғамдар арасындағы ұзақ мерзімді рухани көпір болып табылады. Ол Абай мен Тагордың гуманизм, руханият және әлеуметтік жауапкершілік секілді ортақ құндылықтарды ұстанғанын, сондықтан олардың мұралары екі ел оқырмандарына да жақын екенін жеткізді.
Кездесуде мәдени институттардың рөлі де талқыланды. Азамат Есқараев Алматы қаласында жұмыс істейтін Үнді классикалық биі мен йога орталығының Қазақстанда үнді мәдениетін дәріптеудегі маңызын атап өтіп, қазақстандық би өнерін үнді аудиториясына таныстыру мақсатында шеберлік сабақтарын ұйымдастыру мүмкіндігін ұсынды. Сонымен қатар, Қазақстан университеттерінде хинди тілі курстарын енгізу мәселесі де көтерілді.
Өз кезегінде Нандини Сингла Үндістанда өтетін алдағы музыка және би фестивальдеріне қазақстандық өнер ұжымдарын қатыстыруға дайын екенін білдірді. Оның айтуынша, қазақстандық әртістердің өнер көрсетуі үнді көрермендерінің Орталық Азияның бай мәдениетімен танысуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол ICCR ұсынатын толық қаржыландырылатын білім гранттары туралы айтып, қазақстандық студенттерді бұл мүмкіндіктерді белсенді пайдалануға шақырды.
Кездесу барысында үнді тарапы Қазақстанның Үндістанның Махараштра штатындағы 11 тарихи қамалдың ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енуіне көрсеткен қолдауын жоғары бағалады.
Тараптар екі ел арасындағы мәдени ынтымақтастықтың жоғары деңгейде дамып келе жатқанын атап өтті. Қазіргі таңда Қазақстанда йога, үнді киносы, классикалық би мен музыка кеңінен танымал болса, Үндістанда қазақстандық мәдениет фестивальдер мен концерттер арқылы таныстырылып келеді. Астанадағы Свами Вивекананда мәдени орталығы да осы үдерісте маңызды рөл атқарып отыр.
Кездесу қорытындысы бойынша Азамат Есқараев пен Нандини Сингла мәдени дипломатияның барлық бағыттары бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға уағдаласты. Тараптар ұсынылған бастамаларды нақты жобаларға айналдыру арқылы Қазақстан мен Үндістан халықтарын бұрынғыдан да жақындатуға ниетті екенін білдірді.