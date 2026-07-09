Қазақстан мен Ұлыбритания рений шикізатын өңдеу бойынша офтейк-келісімге қол қойды
Бес жылға жасалған келісімнің жалпы құны 107 миллион АҚШ долларын құрайды.
Қазақстанда рений өндірісін дамытуға бағытталған жаңа инвестициялық жоба іске аспақ.
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінде Жезқазғансирекмет АҚ мен Ұлыбританияның Maritime House Ltd. компаниясы арасында құрамында рений бар шикізатты қайта өңдеу жөніндегі ұзақ мерзімді офтейк-келісімшартқа қол қойылды.
Министрліктің мәліметінше, бес жылға жасалған келісімнің жалпы құны 107 миллион АҚШ долларын құрайды.
Келісім аясында Саран қаласында қайталама шикізаттан металл рений өндіретін өндіріс іске қосылады. Жобаның инвестициялық құны – 30 миллион АҚШ доллары.
Жоба өндірістік қуаттардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге және тараптар арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастықты дамытуға бағытталған.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметінше, мұндай жобалар шикізатты терең өңдеуді дамытуға, жаңа технологияларды енгізуге және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл келісім Қазақстанның экспорттық әлеуетін арттырып, аса маңызды минералдар нарығындағы позициясын нығайтуға ықпал етеді.
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