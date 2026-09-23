Қазақстан мен Қытай көлік-логистика және инвестициялық салада ынтымақтастықты нығайтуда
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қытайға жұмыс сапарымен барды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қытай Халық Республикасы Мемлекеттік кеңесі Премьері орынбасарының шақыруымен Қазақстан Үкіметінің делегациясын бастап Бейжің қаласына жұмыс сапарымен барып, «Жаһандық орнықты көлік форумына» қатысты.
Форумнан бұрын Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінде «CITIC Group» директорлар кеңесінің төрағасы Си Гохуаны II дәрежелі «Достық» орденімен салтанатты марапаттау рәсімі өтті.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан жоғары мемлекеттік марапатты Нұрлыбек Нәлібаев табыстап, Си Гохуаның қазақ-қытай достығын нығайтуға және өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамытуға қосқан елеулі жеке үлесін атап өтті.
Сондай-ақ «Достық» орденін табыстау қазақ-қытай қатынастарының беріктігін айқындайтын тағы бір символға айналып, «CITIC Group» компаниясымен ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге қосымша серпін беретініне сенім білдірді. Си Гохуа Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына жоғары мемлекеттік марапат үшін шынайы алғысын білдірді. Бұл марапатты екі мемлекет басшыларының стратегиялық басшылығымен жүзеге асырылып жатқан бірлескен күш-жігерді, Қазақстан мен Қытайдың іскерлік топтарының екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесін мойындау ретінде бағалады.
«CITIC Group» басшысы қазақ-қытай қатынастарының ерекше сипатына және екі елдің іскерлік топтарының жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыруға, мемлекеттер арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық өзара іс-қимылды ілгерілетуге жауапкершілікпен қарайтынын атап өтті.
Нұрлыбек Нәлібаев Транскаспий халықаралық көлік бағытына (ТХКБ) арналған жоғары деңгейдегі сессияда сөз сөйледі. Аталған сессияға ҚХР Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитеті төрағасының орынбасары Шохрат Закир, Әзербайжан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Шахин Мустафаев және Қырғыз Республикасы Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары Эрлист Акунбеков қатысып, баяндама жасады. Қатысушылар ТХКБ-ның халықаралық жүк тасымалы жүйесіндегі рөлі жыл сайын артып келе жатқанын және оның Қытай мен Еуропаны байланыстыратын маңызды көлік дәлізіне айналғанын атап өтті.
Сессиядан кейін өткен форумның салтанатты ашылу рәсімінде ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Қазақстанның көлік саласын дамытудағы басым бағыттарын, халықаралық маңызы бар инфрақұрылымдық жобаларды, Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалы көлемінің тұрақты өсімін, көлік-логистика саласындағы екіжақты ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін таныстырды. «Жаһандық орнықты көлік форумының» жұмысына шет мемлекеттердің үкіметтік және министрлік деңгейдегі делегациялары, халықаралық ұйымдардың, дипломатиялық корпустың, сарапшылар қауымдастығы мен іскерлік топтардың мыңға жуық өкілі қатысты. Сапар бағдарламасының маңызды бөлігі – Нұрлыбек Нәлібаевтің ҚХР Мемлекеттік кеңесі Премьерінің орынбасары, Қазақстан – Қытай Ынтымақтастық комитетінің тең төрағасы Дин Сюэсянмен алғашқы екіжақты кездесуі өтті.
Кездесуде тараптар екі елдің сауда-экономикалық ынтымақтастығын кеңейту, ауыл шаруашылығы мен жоғары технологиялар салаларындағы және өңіраралық байланыстарды дамыту, инвестициялық өзара іс-қимылды жандандыру, трансшекаралық өзендер мәселелеріне, Қазақстан – Қытай Ынтымақтастық комитетінің қызметіне, екіжақты ынтымақтастықтың басқа да өзекті бағыттарына назар аударды.
Сапар шеңберінде қытайлық «China Communications Construction Company» (CCCC) президенті Чжан Биннаньмен және «CITIC Group» компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Си Гохуамен екіжақты кездесулер өтті. Тараптар Қазақстанға инвестиция тарту, бірлескен инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру, жаңа салалардағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады.
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