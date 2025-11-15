Қазақстан мен Өзбекстан тау-кен өнеркәсібі саласында меморандумға қол қойды

Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстан Республикасына мемлекеттік сапары барысында бірқатар үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарға қол қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы Жоғарғы Мемлекетаралық Кеңесінің екінші отырысының шешіміне сәйкес, екі ел арасында сирек кездесетін және сирек кездесетін жер металдарының геологиясы мен өндіру жөніндегі жұмыс тобы құрылды.
Жұмыс тобын құру сирек кездесетін және сирек кездесетін жер металдарын игеру, өңдеу және пайдаланудың стратегиялық маңызды саласында өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға бағытталған.
Сапар барысында Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Өзбекстан Республикасы Тау-кен және геология министрлігі арасында тау-кен өнеркәсібіндегі ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Құжаттарға Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев пен Өзбекстан Республикасы Тау-кен және геология министрі Бобур Исламов қол қойды.
Құжатта мамандардың біліктілігін арттыру және аймақтың кәсіби әлеуетін нығайту үшін Қазақстанда Орталық Азияға арналған аймақтық геологиялық құзыреттілік орталығын құру көзделген.