Қазақстан мен Дүниежүзілік банк бірлескен іс қимыл жоспарын дайындайды
Кездесу барысында Дүниежүзілік банктің сарапшылары Қазақстанның мемлекеттік секторының деректеріне негізделген болашақ талдамалық есептің құрылымын ұсынды.
Кездесу ҚР Премьер-министрі бастамашылық еткен бірқатар талқылаулардың жалғасы ретінде толығымен жаңа инвестициялық циклды жүзеге асыру, ұзақ мерзімді капитал тарту, экономиканың өнімділігін арттыру және одан арғы құрылымдық реформалар үшін тәжірибе тетіктерін дайындау мәселелеріне арналды.
Талқылауға Ұлттық экономика, Қаржы, Сыртқы істер, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрліктерінің, сондай-ақ басқа да мүдделі мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың өкілдері қатысты.
Кездесу барысында Дүниежүзілік банктің сарапшылары Қазақстанның мемлекеттік секторының деректеріне негізделген болашақ талдамалық есептің құрылымын ұсынды. Талқылаудың өзегі Экономиканың жоғары өнімділікке, технологиялық жаңаруға және халық табысының өсуіне сапалы түрде көшуіне бағдарланған «3I» моделі болды. Оның атауы ағылшын тіліндегі инвестиция, ықпалдасу және инновация сөздерінен құралған.
Есепті таныстыру шеңберінде мемлекеттік шығысты жоспарлауды жетілдіруге және әлеуметтік қолдаудың белсенді шараларын дамытуға айтарлықтай көңіл бөлінді. Сарапшылар Қазақстандағы цифрландырудың жоғары деңгейін атап өтті. Бұл мемлекеттік көмекті барынша жедел, дәлме-дәл және оған нағыз мұқтаж азаматтардың санатына көрсетуге мүмкіндік береді.
Кәсіпкерлікті қолдау құралдарын талқылау кезінде сарапшылар «Даму» қорының бағдарламаларына талдау жасап, ШОБ кәсіпорындарын жұмыспен қамтуды арттыру мен жаңғыртудың драйвері ретінде ішінара несиелік кепілдік беру тетігінің жоғары тиімділігін атап өтті.
Кездесу қорытындысында тараптар бастамаларды талдамалық ұсынымдардан іс жүзіне асыруға көшу туралы уағдаласты. Ұлттық экономика министрлігі, Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі және басқа да ведомстволармен бірлесіп, кешенді іс-қимыл жоспарын дайындаумен айналысатын бірлескен жұмыс тобы құрылады.
Кеңес беру процесі біз үшін маңызды. Ұсынылған шара әрбір салалық министрлікпен, жергілікті атқарушы органмен егжей-тегжейлі талқыланып, олардың ағымдағы міндеті де толық ескерілуі маңызды. Өңірлерді толыққанды тарту қазірдің өзінде жергілікті ерекшеліктерді дәлірек анықтап, әр облыс үшін қолданбалы құралды әзірлеуге мүмкіндік береді. Біз оны жоғары деңгейде талқылағаннан кейін, келісілген жалпы стратегия ретінде ұсыну үшін қыркүйек-қазанға арналған іс-қимыл жоспарының жобасын бірлесіп дайындаймыз деген үміттеміз, - деді Андрей Михнев.
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өз кезегінде бірлескен жұмыстың стратегиялық басымдықтарын атап өтті:
Біздің басты міндетіміз – терең экономикалық талдауды практикалық және түсінікті шараларға көшіру. Мемлекет басшысы айтып отырған жаңа инвестициялық цикл бізден белсенді тәсілдерді талап етеді. Біз ұзақ мерзімді жеке капитал үшін барынша тартымды жағдай жасауды, технологиялық жаңару үшін кедергілерді алып тастауды және отандық бизнеске дамудың пәрменді құралдарын ұсынуды көздейміз. Дүниежүзілік банкпен бірлескен іс-қимыл жоспары жүргізіліп жатқан құрылымдық реформалардың сабақтастығын қамтамасыз ететін және сапалы экономикалық өсудің негізін қалайтын нақты бағдарға айналады, - деп атап өтті вице-премьер.
