Қазақстан мен ДДСҰ денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты дамытуға келісті
Орталық Азия елдері мен ДДСҰ 2026-2030 жылдарға арналған жол картасын жүзеге асыру бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруға келісті.
Орталық Азия елдерінің денсаулық сақтау министрлері ДДСҰ өкілдерімен кездесіп, ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
Женевадағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының штаб-пәтерінде Орталық Азия елдерінің денсаулық сақтау министрлері ДДСҰ-ның Еуропа бойынша өңірлік директоры Ханс Клюгемен кездесті. Келіссөздер Денсаулық сақтау жөніндегі 79-шы дүниежүзілік ассамблея аясында өтті.
Негізгі тақырып Орталық Азия елдеріне арналған 2026-2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау саласындағы жаңа жол картасы болды. Қатысушылар оны жүзеге асыру тетіктері мен басым бағыттарды талқылады.
Әңгіме алғашқы медициналық-санитарлық көмекті дамыту, медицина кадрларын даярлау, төтенше жағдайларға дайындық деңгейін арттыру және денсаулық сақтау саласындағы бірлескен жобалар туралы болды.
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Қазақстан жол картасын аймақ елдері арасындағы ынтымақтастықты күшейту мүмкіндігі ретінде қарастыратынын мәлімдеді.
Кездесуде сондай-ақ 1978 жылғы Алма-Ата декларациясы мен 2018 жылғы Астана декларациясының қағидаттарына негізделген алғашқы медициналық-санитарлық көмекті дамыту мәселесі талқыланды.
Алматыдағы ДДСҰ-ның алғашқы медициналық-санитарлық көмек жөніндегі Еуропалық орталығының жұмысына да ерекше назар аударылды. Орталық мамандарды даярлаумен және медицинаға заманауи тәсілдерді енгізумен айналысады.
