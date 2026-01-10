Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан көмірсутек экспортын дамытады

Бүгiн, 12:16
109
Сыртқы істер министрлігі
Фото: Сыртқы істер министрлігі

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев пен "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Басқарма төрағасы Асхат Хасеновтің кездесуі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ сыртқы саяси ведомствоға сілтеме жасап.

Кездесу барысында Қазақстанның көмірсутек экспортының бағыттарын дамыту, отандық энергетика саласына шетелдік инвестициялар мен озық технологияларды тарту, сондай-ақ жобаларды халықаралық компаниялардың қатысуымен іске асыру мәселелері бойынша еліміздің сыртқы саяси ведомствосы мен ҚМГ арасындағы өзара іс-қимылды нығайту мәселелері талқыланды.

А.Хасенов ҚР Сыртқы істер министрлігінің ұлттық мұнай-газ компаниясының мүддесін шетелде ілгерілетудегі жан-жақты қолдауы үшін алғыс білдірді.

