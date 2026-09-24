Қазақстан Еуропалық конвенцияны ратификациялады
Қазақстандық тергеушілер шетелдегі тергеу әрекеттеріне бақылаушы ретінде қатыса алады
24 Қыркүйек 2026, 08:15
БӨЛІСУ
24 Қыркүйек 2026, 08:1524 Қыркүйек 2026, 08:15
86Фото: Бас прокуратура
Қазақстан басқа елдерден қылмыстық істер бойынша көмек сұрата алады. Құрылтай өзара құқықтық қолдау туралы Еуропалық конвенцияны ратификациялады.
Құжатта күдіктінің шетелдегі шоты, мүлкі немесе құжаттары тергеуге қажет болса, құқық қорғау органдары шетелдік әріптестеріне жүгіне алатыны жазылған. Одан бөлек, заңсыз шығарылған активтерді іздеу, оларға тыйым салу және тәркілеу бойынша да құқықтық көмек сұратуға мүмкіндік бар. Тіпті қазақстандық тергеушілер шетелдегі тергеу әрекеттеріне бақылаушы ретінде қатыса алады.
Дегенмен, егер сұрау салынатын тарап өтінішті саяси қылмыс немесе оны орындау егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне басқа да маңызды мүдделеріне нұсқан келтіру мүмкін деп есептесе, көмек көрсетуден бас тартылуы мүмкін, – деді ҚР Бас прокурорының орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев.
Ең оқылған:
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды