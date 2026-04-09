Қазақстан Ереванға әуе қатынасын қайта жандандырады
Тараптар ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге өзара қызығушылық танытатынын растады.
Бүгiн 2026, 22:57
26Фото: gov/kz
Қазақстан Республикасы Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Армения Республикасының Аумақтық басқару және инфрақұрылым министрі Давид Худатянмен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Армения арасындағы көлік-логистика саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Көлік саласындағы өзара іс-қимылдың басым бағыттарына, оның ішінде инфрақұрылымды дамытуға, озық технологияларды енгізуге, сондай-ақ жүк тасымалы көлемін арттыруға ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар Астана – Ереван және Ақтау – Ереван бағыттары бойынша әуе қатынасын қайта жандандыру мәселесі қаралды. Рейстердің жақын арада іске қосылуы күтілуде, бұл сауда-экономикалық байланысты нығайтуға және туризмді дамытуға қолайлы жағдай жасайды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға өзара мүдделілік танытып, өзара іс-қимылға дайын екендерін білдірді.
