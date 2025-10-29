Қазақстан экономикасы тұрақты өсім қарқынын сақтап келеді

Биылғы жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша еліміздің экономикасы 6,3% өсім көрсетті. Бұл көрсеткіш жыл басындағы деңгейден 2,3 пайыздық тармаққа жоғары, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Экономикалық белсенділік кезең сайын артып келеді: қаңтарда – 3,8%, қаңтар-ақпанда – 5,4%, қаңтар-наурызда – 5,6%, ал қаңтар-тамыз аралығында – 6,5% болды.
Өсімнің негізгі қозғаушы күштері көлік және қоймалау қызметтері (+21,2%), құрылыс (+14,9%), сауда (+8,8%), тау-кен өндірісі (+9,3%) және өңдеу өнеркәсібі (+6,2%) салалары болып отыр. Бұл экономиканы әртараптандыру мен салалар арасындағы теңгерімді дамудың нәтижесін көрсетеді.
Сонымен қатар, негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі тұрақты дамуға негіз болуда. 2025 жылдың қаңтар–қыркүйек айларында инвестициялар 13,5%-ға, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде – 30,7%-ға артқан.
Мұндай жандану іскерлік белсенділіктің артуымен, екінші деңгейлі банктердің бизнеске несие беру көлемінің ұлғаюымен, сондай-ақ инфрақұрылымдық және инвестициялық жобалардың іске асуымен байланысты. Олардың қатарында «Тарифті инвестицияға айырбастау» және «Келешек мектептері» бағдарламалары бар.