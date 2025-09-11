Қазақстан экономикасы 8 айда 6,5%-ға өсті

Ұлттық статистика бюросының жедел деректеріне сәйкес, 2025 жылдың қаңтар-тамыз айларында Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ Экономика министрлігіне сілтеме жасап.
Өсімнің негізгі факторлары – сауда, өнеркәсіп және байланыс салаларындағы оң динамика.
Өнеркәсіп 7,6%-ға ұлғайды. Әсіресе өңдеу секторындағы өсім қарқыны жеделдеп, 6,5%-ға жетті. Оның негізгі драйверлері:
- машина жасау – +15,1%
- тамақ өндірісі – +10,1%
- мұнай өңдеу – +7,6%
- химия өнеркәсібі – +7,5%
- металлургия – +1,1%
- Сауда көлемі 8,9%-ға артты.
Оның басым бөлігі көтерме саудаға тиесілі (66,6%).
- Ең жоғары өсім Шымкентте (+21,3%),
- Шығыс Қазақстанда (+5,7%),
- Жетісу облысында (+0,6%) тіркелді.
Экономиканың басқа да секторлары тұрақты өсім көрсетіп, елдің жалпы ішкі өнімінің артуына үлес қосты.