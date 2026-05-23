Қазақстан ДЖДҰ-ның 93-ші бас сессиясында аусылдан таза ел мәртебесін алды
Еліміз Дүниежүзілік жануарлар денсаулығы ұйымынан аусылға қарсы таза аймақ мәртебесін алып, Орталық Азияда мұндай деңгейге жеткен алғашқы ел атанды.
Париж қаласында өткен Дүниежүзілік жануарлар денсаулығы ұйымының (ДЖДҰ) 93-ші Бас сессиясында ұйымға мүше 183 елдің делегаттары Қазақстанға аусылға қарсы вакцинацияланған таза аймақ мәртебесін беру туралы шешім қабылдады. Ресми сертификат бүгін Қазақстан делегациясына табысталды.
Осылайша, ДЖДҰ халықаралық стандарттарына сәйкес, енді еліміздің бүкіл аумағы аусыл ауруынан таза деп танылды.
Шығыс және Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстан ғана осындай мәртебеге ие.
Бұл 2024 жылдан бері ел үкіметі жүргізіп келе жатқан ауқымды әрі жүйелі жұмыстың нәтижесі. Мемлекеттің ветеринариялық жүйесін даярлау және бағалау аясында эпизоотиялық ахуалды тұрақты сақтау, ветеринариялық бақылаудың тиімділігін арттыру және биологиялық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру мақсатында ветеринариялық-профилактикалық, мониторингтік, ұйымдастырушылық және бақылау шаралары кешенді қолға алынды.
«Қазақстан халықаралық деңгейде мойындалған эпизоотиялық қауіпсіздік жүйесін дәйекті түрде нығайтып, ұлттық ветеринариялық қауіпсіздіктің деңгейінің жоғары екенін тағы бір мәрте дәлелдеп отыр. Бүгінде еліміздің бүкіл аумағы аусылға қарсы вакцинацияланған таза халықаралық аймақтармен қамтылды. Бұл ел үшін үлкен жетістік. Сонымен қатар Қазақстан жыл сайын африкалық жылқы обасы мен классикалық шошқа обасы бойынша да қауіпсіз екенін дәлелдеп келеді, сондай-ақ ДЖДҰ талаптарына сәйкес құс тұмауының жоғары патогенді түрі мен африкалық шошқа обасына қатысты өзіндік декларацияларын тұрақты түрде қолдап отыр», – деді Айдарбек Сапаров.
Министрдің айтуынша, бұл мәртебе Қазақстанның халықаралық беделін нығайтып, шетелдік сауда серіктестерінің сенімін арттыруға және отандық мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетін кеңейтуге жол ашады.
Аталған ұйымның 93-ші бас сессиясы аясында Ауыл шаруашылығы министрі бастаған қазақстандық делегация халықаралық ветеринария саласындағы негізгі мәселелерді талқылауға белсенді қатысты. Әсіресе биологиялық қауіпсіздік, жануарлардың трансшекаралық ауруларына қарсы күрес және ветеринария саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелеріне баса назар аударылды.
Сессия аясында Айдарбек Сапаров ұйымның бас директоры Эммануэль Субейранмен кездесті. Ол Қазақстан ветеринариялық қызметті дамытуда, ДЖДҰ халықаралық стандарттарын енгізуде және Орталық Азиядағы өңірлік өзара іс-қимылды нығайтуда жүйелі әрі дәйекті тәсіл ұстанып отырғанын атап өтті.
Эммануэль Субейран ұйымға мүше мемлекеттерге министрлік дөңгелек үстелі мен ұйымның Бас сессиясы аясында Қазақстанның ғылыми-диагностикалық әлеуетті дамыту бағытындағы жұмысын жоғары бағалап, ветеринариялық қызметті жаңғыртудағы оң тәжірибені таныстыруды ұсынды.
Айта кетейік, Айдарбек Сапаров ДЖДҰ министрлік дөңгелек үстелі мен Бас сессиясында сөз сөйлеген Орталық Азия елдері арасындағы жалғыз ауыл шаруашылығы министрі болды.
