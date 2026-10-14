Қазақстан бюджетінің тапшылығы үш жылда 0,4%-ға дейін төмендейді

14 Қазан 2026, 11:34
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 14 Қазан 2026, 11:34
14 Қазан 2026, 11:34
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

2027 жылы республикалық бюджет кірісі 25,4 трлн теңге, шығысы 30,2 трлн теңге көлемінде жоспарланып отыр. Бюджет тапшылығы 4,6 трлн теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 2,3%-ын құрайды. Бұл туралы Қаржы министрі Мәди Такиев Құрылтайдың жалпы отырысында 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын таныстыру кезінде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Министрдің айтуынша, заң жобасы Бюджет кодексіне және 2030 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес әзірленген. Құжатты дайындау кезінде елдегі ағымдағы экономикалық жағдай, бюджеттік және макроэкономикалық тәуекелдер ескерілген.

Негізгі мақсат – экономикалық өсімді ынталандыру, қаржылық тәртіпті сақтау және мемлекеттің азаматтар алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін толық орындау арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету.

Бұл бюджеттің негізгі элементі – адамға және адам игілігіне бағытталған инвестициялар, – деді Мәди Такиев.

Сонымен қатар мемлекеттік қолдау шаралары арқылы бизнесті және отандық өндірушілерді қолдауға басымдық берілмек.

Қаржы министрі 2027 жылға арналған бюджеттің негізгі көрсеткіштерін атады.

Атап айтқанда:
– бюджет кірістері – 25,4 трлн теңге;
– бюджет шығыстары – 30,2 трлн теңге;
– бюджет тапшылығы – 4,6 трлн теңге немесе ЖІӨ-нің 2,3%-ы.

Сонымен бірге алдағы жылдары бюджет тапшылығын біртіндеп төмендету көзделіп отыр. 2029 жылға қарай оның көлемі жалпы ішкі өнімнің 0,4%-ына дейін қысқарады деп жоспарланған.

Мәди Такиевтің айтуынша, мемлекеттің меншікті кіріс базасы да нығая түседі. 2029 жылға қарай бюджет кірістері 23,4 трлн теңгеге дейін өседі деп болжанып отыр.

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