Қазақстан BMX-фристайлдан Азия чемпионатында сынға түседі

Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының атынан Дмитрий Захаров және Әлихан Можанов қатысады.

Бүгiн 2026, 03:46
АВТОР
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olympic.kz Бүгiн 2026, 03:46
Бүгiн 2026, 03:46
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Фото: olympic.kz
 
10 шілдеде Қытайдың Цзыгун қаласында BMX-фристайлдан Азия чемпионаты басталады.

Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының атынан Дмитрий Захаров және Әлихан Можанов қатысады.

Турнир 12 шілдеде аяқталады.

Айта кетейік, бұл дисциплина Олимпиада ойындарының бағдарламасына кіреді.

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