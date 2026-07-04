Қазақстан BMX-фристайлдан Азия чемпионатында сынға түседі
Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының атынан Дмитрий Захаров және Әлихан Можанов қатысады.
Бүгiн 2026, 03:46
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Бүгiн 2026, 03:46Бүгiн 2026, 03:46
114Фото: olympic.kz
10 шілдеде Қытайдың Цзыгун қаласында BMX-фристайлдан Азия чемпионаты басталады.
Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының атынан Дмитрий Захаров және Әлихан Можанов қатысады.
Турнир 12 шілдеде аяқталады.
Айта кетейік, бұл дисциплина Олимпиада ойындарының бағдарламасына кіреді.
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