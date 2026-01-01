Қазақстан биыл рекордтық мөлшерде мандарин импорттаған

Қазақстан 2025 жылы мандарин импорты бойынша рекорд орнатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық статистика бюросының соңғы деректеріне сәйкес, 2025 жылдың 10 айында Қазақстанға 75,6 мың тонна мандарин импортталған.
Data Hub Telegram-арнасының хабарлауынша, Жаңа жылдың дәмді символы саналатын бұл жемістің қазіргі импорт көлемі 2024 жылмен салыстырғанда 21%-ға жоғары және кемінде соңғы он жылдағы ең жоғары көрсеткіш болып отыр.
Қолданыстағы жіктеу тек 2017 жылдан бері бар, алайда 2015–2016 жылдары да барлық ұқсас цитрус жемістерінің (әртүрлі гибридтерді қоса алғанда) импорт көлемі қазіргі деңгейден төмен болған.
Ал ақшалай көрсеткіш бойынша импорт көлемі керісінше төмендеген: 38 млн доллардан 37 млн долларға азайған. Соған сәйкес бір тоннасының орташа құны да доллармен есептегенде бірден 20%-ға төмендеді. Алайда бұл жағдайдың бөлшек саудадағы бағаларға әсер еткен-етпегенін ресми деректерге сүйене отырып бағалау мүмкін емес.