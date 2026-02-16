Қазақстан банктеріндегі депозиттер бір айда 4%-ға қысқарды
Оған заңды тұлғалардың теңге және шетел валютасындағы салымдарының азаюы әсер еткен.
Қазақстан банктеріндегі депозиттердің жалпы көлемі желтоқсанда қарашамен салыстырғанда 1,8 трлн теңгеге, яғни 3,8%-ға азайып, 2026 жылғы 1 қаңтардағы көрсеткіш 46,2 трлн теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Ұлттық банк статистикасынан белгілі болды.
Бір жыл ішінде депозиттердің жалпы көлемі 14,2%-ға өсіп, 40,4 трлн теңгеден 46,2 трлн теңгеге жеткен. Айта кетейік, 1 желтоқсанда көрсеткіш тарихи рекордтық көрсеткішке – 48 трлн теңгеге жеткен болатын.
Ай сайын физикалық және заңды тұлғалардың салымдары қысқарды. Сол бойынша халықтың депозиттері 0,7%-ға төмендеп, 25,9 трлн теңгені, ал заңды тұлғалардың салымдары 7,6%-ға қысқарып, 20,2 трлн теңгеге жеткен. Жыл бойынша физикалық тұлғалардың депозиттері 17,3%-ға, заңды тұлғалардың депозиттері 10,5%-ға өскен.
Депозиттердің көп бөлігі дәстүрлі түрде теңгедегі салымдарға тиесілі – 36,6 трлн теңге, бұл жалпының шамамен 80%-ын құрайды. Бір ай ішінде олар 3,3%-ға қысқарған, ал жылдық есепте 17,2%-ға өскен. Оның ішінде физикалық тұлғалардың салымдары 21,2 трлн теңгені құрады.
Валюталық салымдар айына 6%-ға қысқарып, 9,5 трлн теңге болды. Жылдық есепте бұл көрсеткіш 4,2%-ға артқан. Валюталық депозиттер физикалық және заңды тұлғалар арасында дерлік теңдей бөлінген, бірақ заңды тұлғаларға 32,8 млрд теңге артық тиесілі.
Жеке категориялар ішінде ай сайын айтарлықтай қысқарғаны – физикалық тұлғалардың теңгедегі аударылатын депозиттері, олардан кез келген уақытта ақша алу мүмкіндігі бар, бірден 22%-ға төмендеп, 2 трлн теңгені құрады. Жылдық есепте бұл көрсеткіш шамамен 3%-ға өскен.
Сонымен қатар заңды тұлғалардың шетел валютасындағы аударылатын депозиттері 21,4%-ға қысқарған, 2,2 трлн теңге деңгейіне жеткен. Жылдық есепте бұл көрсеткіш 10%-ға төмендеген. Осы себепті шетел валютасындағы аударылатын депозиттердің жалпы көлемі айлық есепте 18%, жылдық есепте 6,3%-ға қысқарған.
Ең айтарлықтай жылдық өсім басқа депозиттер санатында – дәстүрлі жинақ және мерзімді салымдар теңгеде – 20,3%-ға өскен, 30 трлн теңгеге жеткен. Оның ішінде физикалық тұлғалардың салымдары төрттен бір бөліктен артып, 19,2 трлн теңгеге, заңды тұлғалардың салымдары 16%-ға өсіп, 10,8 трлн теңгеге жеткен. Айлық есепте тек физикалық тұлғалардың теңгедегі басқа депозиттері ғана 1,5%-ға артқан.
