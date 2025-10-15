Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан Армениямен миграция туралы келісімді ратификациялады

Бүгiн, 16:53
96
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасының Үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, – делінген Ақорда мәліметінде.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасының Үкіметі арасындағы азаматтардың сапарлары мен болу тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Трибуна жартылай бос болады": қазақстандықтар "Қайрат" пен "Пафос" матчының билет бағасына наразы
Келесі жаңалық
Ақтөбеде алаяқтықтың алдын алуда жасанды интеллект қолданылды
Өзгелердің жаңалығы