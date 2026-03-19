Қазақстан – әлемдегі ең ірі 40 экономиканың бірі
Қазақстан жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) сатып алу қабілеті паритеті (САҚП) бойынша әлемдегі ең ірі экономикалар рейтингінде 36-орынды иеленді.
Қазақстан жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) сатып алу қабілеті паритеті (САҚП) бойынша әлемдегі ең ірі экономикалар рейтингінде 36-орынды иеленді. Бұл жайлы Visual Capitalist талдау жобасының деректеріне сілтеме жасап BAQ.KZ хабарлайды.
Аталған көрсеткіш бойынша Қазақстан экономикасының көлемі шамамен 973 млрд АҚШ долларына бағаланған. Ал жалпы әлемдік экономиканың көлемі бұл өлшем бойынша 219,2 трлн долларға жеткен. Оның жартысына жуығы Азия елдеріне тиесілі.
Әлемдік экономиканың көшбасшылары
САҚП бойынша әлемдегі ең ірі экономика – Қытай (шамамен 43,5 трлн доллар). Екінші орында – АҚШ (31,8 трлн доллар), үшінші орында – Үндістан (19 трлн доллардан астам).
Ал алғашқы ондыққа Ресей, Жапония, Германия, Индонезия, Бразилия, Франция және Ұлыбритания да енген.
Қазақстанның позициясы
Қазақстан 973 млрд доллар көрсеткішімен әлемдік рейтингте 36-орында орналасқан. Ел экономикасы Сингапур (988 млрд доллар) мен Румыния (949 млрд доллар) арасында тұр.
Рейтингте Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктері, Нидерланд, Колумбия және Оңтүстік Африка Республикасы сияқты мемлекеттермен қатар қарастырылады.
Экономикалық контекст
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалауынша, сатып алу қабілеті паритеті елдер экономикасын салыстыруда анағұрлым дәл көрсеткіш болып саналады, себебі ол әр елдегі баға деңгейін ескереді.
Осы көрсеткіш бойынша Қазақстан Орталық Азиядағы ең ірі экономика болып қалып отыр және өңір елдерінен айтарлықтай озық.
САҚП деген не?
Сатып алу қабілеті паритеті (САҚП) – белгілі бір ақша сомасына әр елде қанша тауар мен қызмет сатып алуға болатынын салыстыратын әдіс. Бұл көрсеткіш тек ақшалай көлемді емес, нақты экономикалық қуатты бағалауға мүмкіндік береді.