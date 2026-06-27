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  • Қазақстан академиялық ескек есуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды

Қазақстан академиялық ескек есуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды

Ескек есуден Әлем кубогының кезеңі 28 маусымда аяқталады.

Кеше 2026, 22:52
АВТОР
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olympic.kz Кеше 2026, 22:52
Кеше 2026, 22:52
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Фото: olympic.kz

Қазіргі таңда Швейцарияның Люцерн қаласында академиялық ескек есуден Әлем кубогының кезеңі өтіп жатыр.

Қазақстандықтар Екатерина Носкова және Мария Чернец жеңіл салмақта әйелдер арасындағы жұптық есу бағдарламасында қола жүлдеге ие болды. Отандастарымыз 07:21.91 уақыт көрсеткішін тіркеді.

Жапония құрамасы алтыннан алқа тақты - 07:14.74. Екінші орынды Перу құрамасы иеленді - 07:18.51.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 28 маусымда аяқталады.

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