Қазақстан академиялық ескек есуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды
Ескек есуден Әлем кубогының кезеңі 28 маусымда аяқталады.
Кеше 2026, 22:52
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