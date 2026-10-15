Қазақ киносы креативті индустрияның қозғаушы күшіне айнала ала ма?

15 Қазан 2026, 18:25
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 15 Қазан 2026, 18:25
15 Қазан 2026, 18:25
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақ киносы мен креативті индустрияның дамуы жақсы идея мен талантты авторға ғана байланысты емес. Шығармашылық өнімнің көрерменін табуы, салынған қаржыны ақтауы және халықаралық нарыққа шығуы да маңызды.

BAQ.KZ-тің Astana Media Week аясындағы сұхбатында кинорежиссер, сценарист Жандос Құсайыновпен осы мәселелер төңірегінде әңгімелесеміз. Қазақ киносының қоғамдағы шынайы өмірді көрсетуі, көрермен талғамын қалыптастырудағы рөлі және жақсы идеяны тұрақты табыс әкелетін жобаға айналдыру жолдары сөз болады.

Сондай-ақ жасанды интеллектінің кино өндірісі мен шығармашылық еңбекке ықпалы талқыланады. Толығырақ сұхбаттан көріңіз.

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