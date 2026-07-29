«Қайрат» пенальти сериясында «Омонияны» жеңіп, Чемпиондар лигасында жолын жалғастырды
Үшінші кезеңде алматылық клуб Болгарияның «Левски» немесе Румынияның «Университатя Крайова» командаларының жеңімпазымен кездеседі.
Алматылық «Қайрат» Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіндегі жорығын жалғастырады. Қазақстандық клуб Алматыдағы Орталық стадионда өткен УЕФА Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңіндегі қарымта ойында кипрлік «Омонияны» пенальти сериясында жеңді – 1:0 (пенальти бойынша 6:5).
Командалар арасындағы алғашқы матч Никосия қаласында өтіп, «Омонияның» 1:0 есебімен жеңісімен аяқталған болатын. Ол кездесуде кипрлік клуб 34-минуттан бастап бір ойыншы кем құраммен ойнағанына қарамастан, есепті сақтап қалған еді. Сондықтан «Қайратқа» келесі кезеңге тікелей өту үшін кемінде екі доп айырмасымен жеңу қажет болды.
Алматыдағы қарымта кездесуде де «Омония» 26-минуттан бастап он ойыншымен қалды. Кипрлік команданың ойыншысы Андроникос Какулли алаңнан қуылды.
Осыдан кейін «Қайрат» бас бапкері Рафаэль Уразбахтин шабуылды күшейтуге шешім қабылдады. Ол қорғаушылар Лев Кургин мен Дамир Қасабулатты алаңнан шығарып, олардың орнына шабуылшылар Испаил Бекболат пен Эдмилсонды қосты.
Бұл шешім бірден нәтиже берді. 37-минутта Эдмилсон есеп ашып, екі матчтың қорытындысы бойынша жалпы есепті теңестірді.
Үзіліске дейін де, негізгі уақыттың соңына дейін де есеп өзгермеді. Осылайша ойын қосымша уақытқа жалғасты.
Қосымша уақыттың аяқталуына он минут қалғанда «Омония» тағы бір қызыл қағаз алып, алаңда тоғыз ойыншымен қалды. «Қайрат» сан жағынан басым болғанымен, бұл мүмкіндікті пайдалана алмады. Жеңімпаз пенальти сериясында анықталды.
Пенальти сериясының алғашқы кезеңінде де жеңімпаз анықталған жоқ – 4:4. Екінші серияда командалар бір-бірінің соққыларын дәл орындап отырды. Барлығы жетінші соққыға дейін жалғасты.
«Қайрат» ойыншысы Мансур Бирқұманов өз мүмкіндігін сәтті пайдаланды. Ал қазақстандық клубтың қақпашысы Темірлан Анарбеков кипрлік Панайотудың соққысын қайтарып, матчтың басты қаһарманы атанды.
Осылайша «Қайрат» Чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңіне өтті.
Үшінші кезеңде алматылық клуб Болгарияның «Левски» немесе Румынияның «Университатя Крайова» командаларының жеңімпазымен кездеседі.
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