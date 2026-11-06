«Қайрат» Италияда «Аталантамен» тең түсті

«Қайрат» келесі кездесуін 26 қарашада өз алаңында Швецияның «Мьельбю» командасына қарсы өткізеді.

6 Қараша 2026, 06:50
АВТОР
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«Қайрат» футбол командасы 6 Қараша 2026, 06:50
6 Қараша 2026, 06:50
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Фото: «Қайрат» футбол командасы

Алматылық «Қайрат» Конференция лигасының жалпы кезеңіндегі үшінші турда Италияның «Аталанта» командасымен тең түсті. Бергамода өткен кездесу 1:1 есебімен аяқталды.

Қазақстандық клуб 53-минутта есеп ашты. Гол авторы – Марк Гуаль. Ал алаң иелері 82-минутта Никола Крстовичтің голының арқасында есепті теңестірді.

Осылайша, «Қайрат» турнирдің биылғы кезеңінде екінші ұпайына қол жеткізді. Команда жалпы кезеңдегі күресін жалғастырып жатыр.

Кездесудегі тағы бір маңызды жаңалық – алматылық клубтың бас бапкері Жора Арутюнянның рекорд орнатуы. Ол 34 жасында еурокубоктарда команда жаттықтырған ең жас қазақстандық бапкер атанды.

Бұған дейінгі рекорд Григорий Бабаянға тиесілі еді. Ол 2018/19 жылғы маусымда «Астана» командасын Еуропа лигасында жаттықтырған кезде 38 жас төрт айда болған.

«Қайрат» келесі кездесуін 26 қарашада өз алаңында Швецияның «Мьельбю» командасына қарсы өткізеді. Матч Астана уақытымен сағат 20:30-да басталады.

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