"Қайрат" Чемпиондар лигасында "Спортингтен" ойсырай ұтылды

Кеше, 10:08
"Қайрат" футбол клубы
Фото: "Қайрат" футбол клубы

Алматылық "Қайрат" Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі алғашқы ойында Лиссабонда португалиялық "Спортингке" 1:4 есебімен жеңілді. Келесі матч 30 қыркүйекте мадридтік "Реалға" қарсы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Алғашқы голды алаң иелері 44-минутта соқты – Франсишку Тринкау көзге түсті. Екінші таймда португалдық клубтың жартылай қорғаушысы дубль авторы атанды: 65-минутта ол алыстан дәл соққы жасап, комбинацияны сәтті аяқтады.

Араға небәрі бірнеше минут салып, "Спортинг" қонақтардың қақпасына тағы екі рет соққы берді. 67-минутта Алиссон Сантос айып алаңының сызығынан жартылай ұшып өтті, ал 68-минутта Жеовани Кенда есепті 4:0 жеткізді.

Ойынның соңғы минуттарында "Қайрат" шабуылшысы Эдмилсон Рикардиньоның пасынан кейін допты айып сызығы астына дәл бағыттап, есеп айырмасын қысқартты. Қорытынды нәтиже – 4:1, "Спортинг" жеңіске жетті.

30 қыркүйекте "Қайрат" Еуропа футболының алыптарының бірі – мадридтік "Реалмен" кездеседі.

Бұған дейін 18 қыркүйекте Алматының "Қайрат" футбол клубы тарихында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде өнер көрсетуді бастайтынын хабарлаған болатынбыз.

