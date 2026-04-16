Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға жұмыс сапарымен барады
Анталия форумы – қоғам өкілдері бас қосатын жоғары деңгейдегі халықаралық пікірталас алаңы.
Бүгiн 2026, 17:28
97Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
17 сәуірде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен Түркияға жұмыс сапарымен барады.
Қазақстан Президенті Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысып, панелдік сессияда сөз сөйлейді. Сондай-ақ екіжақты кездесулер өткізу жоспарланған.
Анталия форумы – жыл сайын саяси көшбасшылар, дипломаттар, сарапшылар, бизнес, медиа және азаматтық қоғам өкілдері бас қосатын жоғары деңгейдегі халықаралық пікірталас алаңы.
Ең оқылған:
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Атырау полициясының бастығы жұмыстан шығарылып, қамауға алынды
- Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды