Қасым-Жомарт Тоқаев: Сингапур тәжірибесі халықаралық қоғамдастыққа үлгі
Мемлекет басшысы Сингапурдың Аға министрі Ли Сянь Лунды қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Ақордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапурдың Аға министрі Ли Сянь Лунмен кездесті.
Мемлекет басшысы әңгімелесу барысында Ли Сянь Лунның алғашқы сапары еліміз үшін тарихи мәнге ие екенін атап өтті.
– Осыдан 35 жыл бұрын, Қазақстан тәуелсіздігінің елең-алаңында, яғни 1991 жылдың қыркүйегінде әкеңіз Ли Куан Ю Қазақстанға келді. Сол сапар өзара қарым-қатынасымыздың берік негізін қалаған еді. Біз Сингапур басшылығының көреген саясатын жоғары бағалаймыз. Қаржы, сауда, инновация мен технологияның жаһандық орталығына айналудағы жетістіктеріңіз таңғалдырады. Сіздің еліңіздің тәжірибесі бүкіл халықаралық қоғамдастыққа үлгі болып отыр, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Оған дәлел – тұрақты саяси диалог, сауда-саттықтың өсімі және сингапурлық капиталдың көптеп тартылуы.
– Қазақстан мен Сингапур Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азия өңірлерінде ірі сауда серіктестері болып қала береді. Қазақстанда 500-ге тарта Сингапур капиталы бар компания жұмыс істейді және олардың қатары арта түсуде, – деді Президент.
Мемлекет басшысының айтуынша, елдеріміз көпжақты форматтар аясында тығыз байланыс орнатқан. Екі мемлекет те орта держава саналады. Осы орайда, Президент халықаралық күн тәртібіндегі көптеген мәселелер бойынша тараптардың ұстанымдары ұқсас екеніне назар аударды.
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