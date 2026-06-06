Қасым-Жомарт Тоқаев Швеция халқына ізгі тілегін жеткізді

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Швеция арасындағы ынтымақтастықтың алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді.

Бүгiн 2026, 10:03
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 10:03
Бүгiн 2026, 10:03
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Швеция Королі XVI Карл Густавты Ұлттық күнмен құттықтады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев хатта аталған елдің орнықты даму, инновацияларды енгізу және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту бағыттарында тамаша табысқа қол жеткізгенін атап өткен.

Сондай-ақ Президент жоғары деңгейдегі Қазақстан-Швеция қарым-қатынасы қос халықтың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді, - делінген хабарламада.

Мемлекет басшысы Швеция Королі XVI Карл Густавқа және достас швед халқына құт-береке тіледі.

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