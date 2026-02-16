Қасым-Жомарт Тоқаев Литва президентін құттықтады

Литва Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.

Бүгiн 2026, 18:20
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 18:20
Бүгiн 2026, 18:20
Мемлекет басшысы Литва Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Гитанас Науседаны Литваның ұлттық мейрамы – Мемлекеттілікті қалпына келтіру күнімен құттықтады.

Президент екіжақты қарым-қатынас деңгейіне жоғары баға беріп, қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Гитанас Науседаның мемлекеттік қызметіне толағай табыс, ал достас Литва халқына құт-береке тіледі.

