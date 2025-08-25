Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев Конго президентінің арнаулы өкілін қабылдады

Бүгiн, 11:57
108
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасы Президентінің арнаулы өкілі Патрик Мпойи Луабеяны қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Патрик Мпойи Луабеяға ілтипат білдіріп, оның сапарын Қазақстан мен Конго Демократиялық Республикасы арасындағы ынтымақтастықты дамыту жолындағы маңызды қадам ретінде қарастыратынын атап өтті. 

Патрик Мпойи Луабея Қасым-Жомарт Тоқаевқа кездесуге мүмкіндік жасағаны үшін ризашылығын білдіріп, Конго Демократиялық Республикасы Президенті Феликс Чисекедидің арнайы сәлемін жеткізді. 

Кездесу барысында Конго Демократиялық Республикасы Президентінің Қазақстанға жасайтын сапарына дайындық мәселелері, сондай-ақ екіжақты ынтымақтастықтың перспективті бағыттары талқыланды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алаяқтыққа қатысы бар: Қоқыс шығаруға кетіп, жоғалған бала туралы тың мәлімет шықты
Келесі жаңалық
Қазақ КСР Конституциясының түпнұсқасы алғаш рет жұрт назарына ұсынылды
Өзгелердің жаңалығы