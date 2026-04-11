Президент Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады
Президент Дональд Трампқа "Артемида" бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі.
Бүгiн 2026, 08:18
Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы "Артемида-2" миссиясының сәтті аяқталуына орай АҚШ Президентіне құттықтау хатын жолдап, адамзаттың кейінгі жарты ғасырдағы Айға жасаған алғашқы сапары ғарышты игеруде тарихи кезеңге айналғанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент АҚШ-тың озық ғылыми жетістіктеріне жоғары баға берді. Бұл дүние жүзіндегі ғалымдардың, инженерлер мен зерттеушілердің жаңа буынын жігерлендіріп, білім көкжиегін кеңейтетінін айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампқа "Артемида" бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі.
Ең оқылған:
- 132 мың адам зейнетақы шотында түк қалдырмаған – Министрлік шектік межені өзгертеді
- Тегін баспана, 8 млн теңге және грант: Ғалымдарға қандай жеңілдіктер беріліп жатыр?
- 600-ден астам жас ғалым баспаналы болды – Тоқаев
- Тоқаев ғылым мен білімге басымдық беруді талап етті
- Қазақстан экономикасы баяулай ма, әлде жаңа драйверлер қалыптаса ма? АДБ өкілімен эксклюзив сұхбат