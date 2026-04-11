  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Президент Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады

Бүгiн 2026, 08:18
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
101
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы "Артемида-2" миссиясының сәтті аяқталуына орай АҚШ Президентіне құттықтау хатын жолдап, адамзаттың кейінгі жарты ғасырдағы Айға жасаған алғашқы сапары ғарышты игеруде тарихи кезеңге айналғанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Президент АҚШ-тың озық ғылыми жетістіктеріне жоғары баға берді. Бұл дүние жүзіндегі ғалымдардың, инженерлер мен зерттеушілердің жаңа буынын жігерлендіріп, білім көкжиегін кеңейтетінін айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампқа "Артемида" бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі.

Ең оқылған:

Наверх