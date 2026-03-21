Қасым-Жомарт Тоқаев: "Бұл өңірде ұлтымыздың тағдырын айқындаған аса маңызды шешімдер қабылданды"
Президент өңірдің Қазақ хандығы саяси орталығы екнін ұмытпауға шақырды.
Мемлекет басшысы Түркістан облысының жұртшылығымен кездесіп, сөз сөйледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Түркістан – Қазақ хандығының саяси орталығының бірі екенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Бұл өңірде ұлтымыздың тағдырын айқындаған аса маңызды шешімдер қабылданды. Ордабасы жерінде осыдан үш ғасыр бұрын ел болашағына айрықша әсер еткен үлкен Құрылтай өтті. Бұл бірегей жиынның мән-мағынасы аса ерекше. Құрылтайда үш жүздің билері және игі жақсылары түгел бас қосып, бір тудың астына жиналды. Ұлт бірлігінің арқасында батыр бабаларымыз Аңырақай шайқасында тарихи жеңіске жетіп, бүкіл сырт елдерге қазақ елі тұтастығының күшін паш етті, - деп атап өтті Президент.
Айтуынша, осындай елдік пен ерлік дәстүрі ешқашан үзілген емес.
Біз де тарих жолын жалғастырып, елімізде төрелі жиын, төбелі басқосулар өткізіп келеміз. Ұлттық құрылтайдың екінші отырысы Түркістанда өткенін жақсы білесіздер. Мен осы жерде «Адал азамат» тұжырымдамасын алғаш рет жарияладым. Мамыр айының ортасында Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымының аясындағы тиісті мемлекеттер басшыларының ең жоғары деңгейдегі жиыны жоспарланып отыр. Бұл – қазіргі әлемдегі құбылмалы ахуалда өткізілетін өте маңызды халықаралық шара. Үкімет пен әкімдік осы жиынды мінсіз ұйымдастыруға мән беруі керек, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
