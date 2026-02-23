Қаскелең қаласында екі тұрғын үй өрттен аман қалды
Алматы облысында шаруашылық құрылысы өртенді.
Бүгiн 2026, 10:26
189Фото: Алматы облысының ТЖД
Алматы облысы Қаскелең қаласында шаруашылық құрылысы өртенді. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында жалын дер кезінде оқшауланып, жақын маңдағы екі тұрғын үй құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кеше «101» пультіне Қаскелең қаласында (Қарасай ауданы, Алматы облысы) сарайдың жанғаны туралы хабарлама түскен.
Оқиға орнына Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары дереу жіберілді.
Өрт сөндірушілердің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында жалынның таралуы дер кезінде тоқтатылды. Нәтижесінде өрт ошағына жақын орналасқан екі тұрғын үй тілсіз жаудан аман қалды.
Өрт толықтай сөндірілді. Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ.
