Қарашада жұмысшылар үй сатып алуға мүмкіндік алады

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 12:48
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

3 қарашада “Наурыз жұмыскер” бағдарламасына өтініш беру басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бағдарлама аясында 2025 жылы 50 млрд теңге көлемінде 2 000 несие беру жоспарланып отыр.

Өтінімдер банк бөлімшелерінде қабылданады.

Өтінішті қалай беру керек?

- Банк филиалына жүгіну

- Жұмыс орнынан анықтама ұсыну (үлгісі hcsbk.kz сайтында жарияланған)

Кім қатыса алады?

Бағдарлама келесі салалардағы жұмысшы мамандық иелерін қолдайды:

- өнеркәсіп және құрылыс 
- энергетика 
- көлік 
- ауыл шаруашылығы 
- су ресурстары және ирригация

Ескерту: офис қызметкерлері (PR-менеджерлер, бухгалтерлер және т.б.) бағдарламаға қатыса алмайды.

Бағдарлама шарттары қандай?

- Отбасы банкіне депозит ашу (егер әлі ашылмаған болса)
- Депозитті 2 млн теңгеге дейін толықтыру (өтінім берер алдында толық соманы енгізуге болады)
- Соңғы 5 жыл ішінде өзіңізде және отбасы мүшелеріңізде тұрғын үйдің жоқтығын тексеруден өту
- Соңғы 6 айдағы ресми табысты растау

Отбасы мүшелері – жұбайы/зайыбы және кәмелетке толмаған балалары. Егер үміткер некеде тұрмаса, тек өзі тексеріледі.

Несиелеу шарттары:
- Астана және Алматы – 36 млн теңгеге дейін
- Облыс орталықтары – 30 млн теңгеге дейін
- Тұрғын үй Baspana Market порталы арқылы бекітілген бағамен сатып алынады 
- Ауылдық аймақтар мен моноқалаларда екінші нарықтан тұрғын үй сатып алу мүмкіндігі бар.

Бастапқы жарна:
- Таза әрленген бастапқы тұрғын үй үшін - 10%-дан бастап
- Әрленбеген бастапқы немесе қайталама тұрғын үй үшін - 20%-дан бастап

Несие мөлшерлемесі:
- 7% (СЖТМ 7,1–9,6%) – әлеуметтік осал топтардағы азаматтар үшін, тұрғын үй кезегінде тұрғандарға
- 9% (СЖТМ 9,4–13%) – барлық басқа үміткерлер үшін

Несие мерзімі: 19 жылға дейін

Қандай пәтерлерді сатып алуға болады?

- Бірінші нарықтағы тұрғын үй – Астана, Алматы және облыс орталықтарында
- Бірінші және екінші нарықтағы тұрғын үй – моноқалалар мен ауылдық елді мекендерде.

