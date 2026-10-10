Қарағандылық «Шахтер» Бірінші лиганың чемпионы атанды
Қарағандылық клуб маусым аяқталуына екі тур қалғанда чемпиондықты қамтамасыз етті. Келесі маусымда Премьер-лигада ойнайды.
Қарағандының «Шахтер» футбол клубы Қазақстанның Бірінші лигасында чемпиондық атағын мерзімінен бұрын қамтамасыз етті. Бірінші лига – ел футболындағы екінші деңгейлі дивизион.
9 қазан, жұма күні алматылық «Қайрат-Жастар» сырт алаңда «Таразбен» 1:1 есебімен тең түсті. Осы нәтижеден кейін алматылық команда көшбасшыны ұпай саны бойынша басып озу мүмкіндігінен айырылды.
Маусымның аяқталуына екі тур қалғанда «Шахтердің» еншісінде 65 ұпай бар. Ал «Қайрат-Жастар» 57 ұпай жинаған. Осылайша, қарағандылық клуб мерзімінен бұрын чемпион атанды.
Келесі маусымда «Шахтер» Қазақстан Премьер-лигасында өнер көрсетуге мүмкіндік алады.
Жоғары дивизионға жолдама алған тағы бір команда – Түркістанның «Тұран» клубы. Ол 51 ұпаймен турнир кестесінде үшінші орында тұр.
Ал «Қайрат-Жастар» Премьер-лигаға көтеріле алмайды. Себебі алматылық клубтың негізгі командасы қазірдің өзінде елдің жоғарғы дивизионында ойнайды.
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