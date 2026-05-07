Қарағандыда жолаушылар вагонынан өрт шықты
Құтқарушылар жедел әрекет етіп, өрттің жақын маңдағы тұрғын үйлерге таралуына жол бермеді. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
6 мамыр күні Қарағанды қаласында теміржол аумағында пайдаланылмай тұрған үш жолаушылар вагоны өртенді. Өрт сөндірушілер жалынды дер кезінде ауыздықтап, оның тұрғын үйлерге таралуына жол бермеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Телеарна мәліметінше, Қарағанды облысының ТЖД дерегіне сүйенсек, өрт бір-біріне тіркелген есептен шығарылған үш вагонды қамтыған. Соның салдарынан вагондардың ішкі бөлігі толықтай жанып кеткен. Айта кетейік, бұл құрам жеке көлік компаниясының аумағында орналасқан.
6 мамыр күні сағат 12:29-да Қарағанды қаласы Новоселов көшесінде өрт шыққаны туралы хабар келіп түсті. Оқиға орнына жеткен кезде жеке көлік компаниясы аумағында пайдаланылмай тұрған үш жолаушылар вагонының жанып жатқаны анықталды. Өрттің жалпы аумағы 120 шаршы метр болды, – деді облыстық ТЖД мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары Құрмет Жұмекенов.
Құтқарушылар жедел әрекет етіп, өрттің жақын маңдағы тұрғын үйлерге таралуына жол бермеді. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Толық нұсқасына гиперсілтеме беруді ұмытпаңыз: https://turkystan.kz/article/281040-qaragandyda-zolausylar-vagonynan-ort-syqty-video
Ең оқылған:
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды
- Қазақстанға Ресейден әкелінген күнбағыс тұқымдарынан қауіпті ауру табылды
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Әкімдерге ескерту: Инвесторларға кедергі жасалса, жауапкершілік болады