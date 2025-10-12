Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қарағандыда жанып жатқан үйден 33 адам құтқарылды

Бүгiн, 14:18
223
Бөлісу:
Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан үйден 33 адамды құтқарып, эвакуациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Белгілі болғандай, 112 орталық пультіне Қарағанды қаласы Анжерская көшесінде 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатындағы пәтерде өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түскен.

ТЖД бөлімшелері келгеннен кейін тұрғын үй-жайда қатты түтін байқалып және өрттің жоғары қабаттарға таралу қаупі анықталды.

Өрт сөндірушілердің жедел және үйлесімді іс-қимылдарының арқасында түтінді аймағынан 8 адам, оның ішінде 2 бала құтқарылып және 25 адам, оның ішінде 7 бала эвакуацияланды, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

Зардап шеккендер жоқ, өрттің себебі анықталып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Германияда атыс болып, бірнеше адам жараланды
Келесі жаңалық
Мбаппе Әзербайжанмен болған матчта тағы да жарақат алды
Өзгелердің жаңалығы