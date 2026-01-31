Қарағандыда ұрлық жасаған күдікті “ізін суытпай” ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
29 қаңтар күні Майқұдықтан Қарағанды қаласы бағытындағы аялдаманың бірінде 59 жастағы тұрғынның сөмкесінен 35 мың теңге көлемінде ақшасы ұрланды.
Күдікті қаражатты жасырын түрде қолды еткен.
Криминалдық полиция қызметкерлерінің жедел және үйлесімді әрекеттерінің арқасында күдікті бірден анықталып, ұсталды. Ол 39 жастағы ер адам болып шықты.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу амалы жүргізіліп жатыр.
Полиция қылмыстың кез келген түрі назардан тыс қалмайтынын, ал кінәлілер заң аясында қатаң жауапкершілікке тартылатынын еске салды.