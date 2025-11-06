Қарағандыда 16 жасар баланың өліміне байланысты анасы 3 аурухананы сотқа берді

Қарағанды тұрғыны 16 жасар ұлының өліміне байланысты үш медициналық мекемеге қарсы сотқа шағым түсірген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қарағанды тұрғыны қаланың үш медициналық мекемесіне қарсы сотқа шағым түсірген. 16 жасар ұлына тиісті медициналық көмек көрсетілмегендіктен келтірілген моральдық шығынды өтеуді талап еткен.
2023 жылдың наурыз айында жасөспірім анасының сүйемелдеуімен балалар ауруханасының жедел жәрдем бөліміне он күн бойы көтерілген жоғары қызба, әлсіздік және енжарлық шағымымен жеткізілген.
Соттың баспасөз қызметі мәлім еткендей, жағдайының ауырлығына қарамастан, оған медицина қызметкерлері тек тәулік бойы ауруханаға жатқызуды ұсынған, бірақ анасы бас тартқан. Алайда, бас тарту құжатпен рәсімделмеген, ал әйелге ауруханаға жатқызу қажеттілігі дұрыс түсіндірілмеген. Науқас күндізгі стационарға жатқызылған. Дегенмен оның клиникалық көрінісін ескере отырып, оған тәулік бойы бақылау және қосымша тексеру қажет болған. Оған стерилділікке алдын ала қан анализінсіз антибиотикалық терапия тағайындалған. Медициналық жазбаларды жүргізудегі бұзушылықтар да анықталды.
Кейінірек жасөспірімнің жағдайы нашарлап, қатерлі ісікке күдік туындауына байланысты ол тәулік бойы жұмыс істейтін стационарлық мекемеге жатқызылған.
Алайда, аурухана басшылығы мен Денсаулық сақтау басқармасы оған республикалық орталықтардың мамандарын тартумен шұғыл консультация алу, телемедицина консультацияларын ұйымдастыру және науқасты бейінді мекемеге ауыстыру мүмкіндігі туралы уақтылы хабарламаған.
Сонымен қатар, жалпы практика дәрігері қанның жалпы талдауындағы өзгерістерді дұрыс бағаламаған және науқасты онкогематологиялық ауруға күдік бар екенін растау үшін республикалық медициналық ұйымға жібермеген.
Алғаш рет медициналық көмекке жүгінгеннен кейін бір ай өткен соң, жасөспірім республикалық медициналық мекеменің жансақтау бөлімінде қайтыс болған. Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің бейінді мамандарды тартуымен жүргізген тексеруі медициналық қызметтерді көрсетудегі бұзушылықтарды растады. Бірінші сатыдағы сот талап қоюшының талаптарын қанағаттандырды және оның пайдасына қаладағы үш медициналық ұйымнан моральдық залал үшін 5 млн теңге өтемақы өндірді, - деп жазылған Қарағанды облысы сотының хабарламасында.
Апелляциялық саты шешімді өзгеріссіз қалдырды. Сот ата-ана баласының қайтыс болуынан және жіберілген медициналық бұзушылықтарға байланысты терең эмоционалдық азап шеккенін, депрессияны, ашуды және үмітсіздікті бастан кешіргенін атап өтті.