Қарағанды облысында тауда адасып қалған ерлі-зайыпты аман-есен табылды
Мамандар оларды қауіпсіз жерге жеткізді.
12 Тамыз 2026, 08:11
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12 Тамыз 2026, 08:1112 Тамыз 2026, 08:11
223Фото: Скриншот
Қарағанды облысында таулы аймақта адасып кеткен екі адам құтқарылды.
Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында таулы аймақта жоғалған ерлі-зайыптыларды іздеу жұмыстары жүргізілді.
Белгілі болғандай, олар күндіз саңырауқұлақ теру үшін Комиссаровка шатқалынан Үштау тауына қарай барған. Алайда кейін ерлі-зайыптылармен байланыс үзілген. Олардың жоғалғаны туралы құтқарушыларға немерелері хабарлаған.
ТЖМ-нің іздестіру тобы ерлі-зайыптыларды Комиссаровка шатқалынан шамамен 20 шақырым қашықтықтағы Қаратока кордоны маңынан тапты.
Құтқарылған адамдарға медициналық көмек қажет болмаған. Мамандар оларды қауіпсіз жерге жеткізді.
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