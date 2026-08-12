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  • Қарағанды облысында  тауда адасып қалған ерлі-зайыпты аман-есен табылды

Қарағанды облысында  тауда адасып қалған ерлі-зайыпты аман-есен табылды

Мамандар оларды қауіпсіз жерге жеткізді.

12 Тамыз 2026, 08:11
АВТОР
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Скриншот 12 Тамыз 2026, 08:11
12 Тамыз 2026, 08:11
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Фото: Скриншот

Қарағанды облысында таулы аймақта адасып кеткен екі адам құтқарылды.

Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында таулы аймақта жоғалған ерлі-зайыптыларды іздеу жұмыстары жүргізілді.

Белгілі болғандай, олар күндіз саңырауқұлақ теру үшін Комиссаровка шатқалынан Үштау тауына қарай барған. Алайда кейін ерлі-зайыптылармен байланыс үзілген. Олардың жоғалғаны туралы құтқарушыларға немерелері хабарлаған.

ТЖМ-нің іздестіру тобы ерлі-зайыптыларды Комиссаровка шатқалынан шамамен 20 шақырым қашықтықтағы Қаратока кордоны маңынан тапты.

Құтқарылған адамдарға медициналық көмек қажет болмаған. Мамандар оларды қауіпсіз жерге жеткізді.

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