Қарағанды облысында кеншілер ұлықталды

Қарағанды облысында Шахтерлер күні қарсаңында ержүрек маман иелері ұлықталды. Күн сайын жер астына түсіп, елді энергия және жылумен қамтамасыз етіп жүрген жандарға алғыс сөздер, лайықты марапаттар көрсетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президенттің Жарлығымен өңірдің көмір саласының 52 өкілі адал еңбегі және шахта ісін дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін мемлекеттік наградалармен марапатталды. Сондай-ақ ведомстволық және корпоративтік наградалар табысталды.
Кәсіби мерекеге орай салтанатты іс-шараға өндіріс озаттары, еңбек ардагерлері шақырылды.
Кеншілерді кәсіби мерекелерімен Парламент Мәжілісінің спикері Ерлан Қошанов құттықтады. Оның құттықтауын Мәжіліс депутаты Арман Қалықов оқыды.
Мемлекет басшысының атынан кеншілерге марапаттарды Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев табыстады. Өңір басшысы ержүрек мамандықтағы адамдарға мықты денсаулық, амандық пен тұрақтылық тіледі.
Біздің өңір үшін Кеншілер күні-ерекше мереке. Бүгін сіздің еңбегіңіздің арқасында біздің облыс еліміздің өнеркәсіптік жүрегі болып қала береді. Тау-кен саласының қызметкерлері экономиканың дамуына елеулі үлес қосуда. Президент биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады-бұл сіздің еңбегіңізді жоғары бағалау. Мен бүгін сіздерді Мемлекет басшысының атынан марапаттау құрметіне ие болғанымды мақтан тұтамын. Бейбітшілік пен технология өзгеруде, бірақ адалдық, еңбекқорлық және адалдық мәңгілік құндылықтар болып қала береді. Сіздер бұл принциптердің адамды шынымен күшті ететіндігінің мысалын көрсетесіздер, – деді өңір басшысы.
Ермағанбет Бөлекпаев елімізде өндірілетін барлық көмірдің үштен бірі Қарағанды облысына тиесілі екенін атап өтті. Биыл өңірдің кеншілері 4,2 миллион тонна көмір өндірді-бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 15% - ға артық. 2025 жылдың соңына дейін 7 миллион тоннаға шығу жоспарлануда.
Өңірдің тау-кен өндіру саласында заманауи технологияларды енгізу жалғасуда, өндірістің қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған жобалар іске асырылуда.
"Құрмет" орденінің иегері "Абай" шахтасының тазарту кенжарының тау-кен жұмысшысы Сергей Дудалевтің шахтадағы еңбек өтілі 30 жыл.
Менің міндетім-шахтерлік жұмысты атқарып қана қоймай, жастарға тәжірибе беру. Менде бүкіл футбол командасы бар. Менің еңбегімді жоғары бағалағандарыңызға өте қуаныштымын. Бірақ менің ойымша, бұл салада құрметке лайықтылар көп. Әрине, балалар мен немерелер мақтан тұтады. Барлық кеншілерге отбасыларыңызға денсаулық пен амандық тілеймін, – деп әзілдейді Сергей Дудалев.
Салтанатты шара мерекелік концертпен аяқталды. Жергілікті ұжымдар мен шетелдік әртістер өнер көрсетті.
Кеншілер күні дәстүрлі түрде тамыздың соңғы жексенбісінде атап өтіледі.