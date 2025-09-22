Қарағанды облысында браконьерлердің көлігінен бұғы мен киік еті табылды

Қарағанды облысының табиғатты қорғау полициясы екі ірі браконьерлік деректі әшкереледі. Нәтижесінде Теміртау және Астана қалаларының тұрғындары ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алғашқы оқиға Осакаров ауданында табиғатты қорғау полициясы мен жергілікті аңшылық қоғамы егерьлерінің бірлескен рейді кезінде анықталған.
Тексеру барысында Теміртау қаласының екі тұрғыны басқарған көліктерден жалпы салмағы 120 келіден асатын бұғы еті табылды. Күдіктілердің ешқандай рұқсат құжаты болмаған. Полиция қызметкерлерімен күдіктілердің қарулары тәркіленді, - деп хабарлады Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі.
Екінші дерек Нұра ауданында тіркелді.
"Охотзоопром" инспекторымен бірлескен рейд кезінде Астана қаласының үш тұрғыны мінген көліктен төрт киіктің бөлшектелген еті анықталды. Олардан да тиісті құжаттар табылмады. Тінту барысында тіркелген мылтық пен пышақтар алынған. Аталған деректер бойынша заңсыз аңшылыққа және сирек жануарларға қатысты заңсыз әрекеттерге байланысты қылмыстық істер қозғалды. Сараптамалар тағайындалды, тергеу жалғасуда, - делінген хабарламада.