Қара теңіздегі шабуылдар кеме қауіпсіздігіне қатер төндіреді – Ердоған

Жақында Қара теңізде сауда және азаматтық кемелерге жасалған шабуылдар кеме қауіпсіздігіне қауіп төндіруде. Бұл туралы Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған Анкарада шетелде аккредиттелген Республика елшілерімен кездесуде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ TRT Haber-ге сілтеме жасап.
Соңғы күндері болған сауда және азаматтық кемелерге жасалған шабуылдар Қара теңіздегі кеме қауіпсіздігіне үлкен қатер төндіреді. Олар ешкімге ешқандай пайда әкелмейді. Біз бұл мәселе бойынша екі жаққа да ескертуімізді анық білдіреміз, - деді Ердоған.
Президент Түркияның Стамбулда Ресей мен Украина өкілдерінің келіссөздерінің үш раундын өткізгенін еске салды.
Ыстамбұл процесінің нәтижесінде гуманитарлық саладағы жетістіктерге қол жеткіздік. Бұл Түрік дипломатиясы үшін маңызды жетістік болды, - деді ол.
Сонымен қатар Ердоған Қара теңіз астық мәмілесін жүзеге асыру және тұтқындармен алмасу ісін Түркияның маңызды дипломатиялық жетістіктері деп атады.
Ердоған Түркия Монтре конвенциясын қатаң сақтайтынын, Бұғаз аймағында кеме қатынасын реттейтінін және соғыстың Қара теңізге таралуына жол бермейтінін айтты.
Біз Монтре конвенциясына сүйене отырып, Қара теңіздегі қақтығысқа қатысушы елдер мен жағалаудағы емес елдердің әскери кемелерінің өтуін қадағалаймыз, - деп мәлімдеді Түркия басшысы.