Қар жауып, үсік жүреді: 7 қазанға ауа райы болжамы
Елдің солтүстігі мен шығысында қар, көктайғақ және боран күтіледі, ал оңтүстіктің кей өңірлерінде үсік жүреді.
«Қазгидромет» синоптиктерінің мәліметінше, республика бойынша жел күшейеді. Солтүстікте бұрқасын, ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ болуы ықтимал. Кей жерлерде тұман түседі.
Сондай-ақ синоптиктердің болжамынша, түнде Алматы және Қызылорда облыстарының солтүстігінде, сондай-ақ Түркістан облысының таулы аймақтарында топырақ бетіндегі температура 1 градусқа дейін төмендейді.
Жетісу облысының солтүстігінде және Жамбыл облысының таулы аймақтарында -2°С-қа дейін үсік жүреді.
Сонымен қатар Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында, сондай-ақ Жетісу облысында өрт қаупі жоғары болады.
Ал Қызылорда облысы, Ұлытау облысы, Ақтөбе және Атырау облыстарының жекелеген аудандарында төтенше өрт қаупі болжанып отыр.
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