Қар жауып, үсік жүреді: 7 қазанға ауа райы болжамы

Елдің солтүстігі мен шығысында қар, көктайғақ және боран күтіледі, ал оңтүстіктің кей өңірлерінде үсік жүреді.

6 Қазан 2026, 21:10
АВТОР
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pixabay 6 Қазан 2026, 21:10
6 Қазан 2026, 21:10
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Фото: pixabay
7 қазанда Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады. Елдің батысы, солтүстік-батысы мен орталығында жаңбыр жауса, солтүстікте, шығыста және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр мен қар күтіледі. 

«Қазгидромет» синоптиктерінің мәліметінше, республика бойынша жел күшейеді. Солтүстікте бұрқасын, ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ болуы ықтимал. Кей жерлерде тұман түседі.

Сондай-ақ синоптиктердің болжамынша, түнде Алматы және Қызылорда облыстарының солтүстігінде, сондай-ақ Түркістан облысының таулы аймақтарында топырақ бетіндегі температура 1 градусқа дейін төмендейді.

Жетісу облысының солтүстігінде және Жамбыл облысының таулы аймақтарында -2°С-қа дейін үсік жүреді.

Сонымен қатар Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында, сондай-ақ Жетісу облысында өрт қаупі жоғары болады.

Ал Қызылорда облысы, Ұлытау облысы, Ақтөбе және Атырау облыстарының жекелеген аудандарында төтенше өрт қаупі болжанып отыр.

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