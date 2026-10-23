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Қар жауып, боран соғады: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды

2026 жылғы 24-26 қазанға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.

23 Қазан 2026, 18:25
АВТОР
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pixabay.com 23 Қазан 2026, 18:25
23 Қазан 2026, 18:25
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Фото: pixabay.com

Синоптиктердің болжауынша алдағы күндері елде ауа райы күрт суытады. Шығыс пен Оңтүстік-шығыста қалың қар жауса, батыста жылы болады.

Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің солтүстігі мен оңтүстік-шығысында, 24 қазанда шығысында, сондай-ақ 24 және 26 қазанда Қарағанды облысында жауын-шашын (негізінен қар түрінде) күтіледі. Маңғыстау облысында аздаған жаңбыр жауып, күндіз найзағай ойнап, шаңды дауыл соғуы мүмкін.

24 қазанда елдің шығысы мен оңтүстік-шығысында қалың қар жауып, боран соғады деп болжанады. Батыста, солтүстік-батыста және Ұлытау облысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республика бойынша тұман түседі. Елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында көктайғақ болады. Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде 1-8 градус аяз күтіледі.

Ауа температурасы:

  • Батыста: күндіз ауа температурасының негізгі фоны +11…+18°С болады.

  • Солтүстікте: түнде ауа температурасы −4…−10°С-тан 0…+5°С-қа дейін жоғарылайды, күндіз +2…+7°С-тан +6…+11°С-қа дейін аздап құбылады.

  • Орталықта: түнде ауа температурасының негізгі фоны −2…−10°С, күндіз 0…+5°С-тан +5…+12°С-қа дейін біртіндеп жоғарылайды.

  • Шығыста: түнде ауа температурасының негізгі фоны −5…−10°С, облыстың таулы аудандарында −13…−18°С болады. Күндіз −5…+5°С аралығында күтіледі.

  • Оңтүстікте: күндіз ауа температурасының негізгі фоны +8…+15°С болады.

  • Оңтүстік-шығыста: күндіз ауа температурасы +2…+7°С-тан +6…+12°С-қа дейін аздап жоғарылайды, таулы аудандарда −1…−6°С күтіледі.

Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны жөнінде болжам жасады

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